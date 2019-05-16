搶劫商店+性侵兼拍裸照　大陸兩男子在倫敦被重判

▲在英國犯案遭到判刑的王凱(左)與陳全。（圖／英國大都會警局照片)

國際中心／綜合報導

兩名大陸男子37歲王凱(Kai Wang，譯音)與38歲的陳全(Quan Chan，譯音)今年初在倫敦托丁罕區(Tottenham)搶劫一家商店，期間用膠帶綑綁一名女子和她的13歲女兒，後來其中一人不但性侵該名女童，還拍下裸照，揚言她們如果報警，就把裸照送到女童學校並且PO網。兩名嫌犯日前在倫敦一處法院被判刑。

英國媒體周二(14日)報導，在庭上承認搶劫、性侵兒童、非法拘禁、製作和散播兒童猥褻照片、以及持有非法移民證件等多項罪名的王凱，被判刑14年3個月。承認搶劫、非法監禁、持有兒童不雅照片及偽造入境文件等控罪的陳全，則被判刑13年6個月。

檢察官在庭上指出，去年12月兩人從中國大陸抵達英國，今年1月某個深夜，鎖定一家商店為搶劫目標，兩人持刀進入商店時都遮住一半的臉，陳嫌用刀指著店內一名女子的頸部，警告她不准叫喊，乖乖聽話，接著用膠帶封住她的嘴，用紅色尼龍繩綁住她的手腳，又說只對錢感興趣，但如果她不配合，就傷害她的女兒。

陳嫌隨後拿走保險箱內的1000英鎊，當時受害人的13歲女兒也被膠帶封住嘴巴、尼龍繩綑住手腳。在女兒性命受威脅和逼問下，受害人表示，她把錢藏在家中，陳嫌命令被害人帶他去拿錢，並且從對方家裡的保險箱內拿走2萬英鎊(約80萬元新台幣)現金，當中其1萬英鎊是給她兒子上大學準備的學費。

當時王凱被告知留在商店內看住受害人的女兒。後來，王嫌性侵了對方、還拍下裸照。

今年1月29日，兩名嫌犯在家中被捕，當局起出1820英鎊現金、尼龍繩、護照、登機證、小刀及幾支手機。在王凱的手機裡則發現9張由陳全手機發送的照片、還有一名中年女子被綑綁的照片。檢察官說：「這對母女現在一直生活在恐懼中，此一事件給女童帶來極大的精神創傷。」