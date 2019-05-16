期限已過　菲律賓嗆加拿大：再不運走垃圾就斷交！

▲菲律賓總統杜特蒂嗆聲：加拿大若不肯收回自己的垃圾，兩國就「開戰」！（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

5月15日是菲律賓要求加拿大運走「遺留垃圾」的最後期限，然而，加拿大顯然未能及時行動。菲律賓總統府發言人帕內洛周四(16日)舉行記者會時表示，如果加拿大持續漠視杜特蒂總統的要求，菲國將毫不猶豫的跟加拿大斷交。

消息一出，「斷交」二字立馬被菲律賓各大媒體用作標題。《菲律賓星報》報導說，就在同一天稍早時，菲律賓外交部剛剛宣布：將召回駐加拿大的高級外交官，而且「召回信件已經發出」。

帕內洛強調：「召回官員，說明我們在要求加方運回垃圾這件事上非常認真。再不處理，我們可能會跟他們斷絕關係。」

加、菲兩國的「垃圾糾紛」由來已久。2018年，馬尼拉法院判決，要求加拿大一家進出口公司收回放在菲律賓的69個裝垃圾集貨櫃。這些貨櫃內裝著在2013年、2014年運往菲律賓的垃圾，包括成人紙尿褲、舊報紙、塑膠瓶和塑膠袋等。就在上個月，菲律賓總統杜特蒂曾就此事放話「要向加拿大宣戰」，並且向對方下「最後通牒」，

5月15日即是運回垃圾的最後期限。幾天後，加拿大終於妥協，不僅表態要運走這些垃圾貨櫃，還說要「自掏腰包」承擔清理和運輸等費用。

沒想到，事情進展未如人願，加拿大方面稱，由於垃圾入境要經過多項手續，需耗時數周，可能無法趕在5月15日前運回這批垃圾。