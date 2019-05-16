紅燈區「飛田新地」159間店將暫停營業　迎接大阪G20峰會

▲ 飛田新地示意圖（圖／翻攝自Google Map）



國際中心／綜合報導

20國集團（G20）領袖峰會6月28日及29日將在日本大阪市舉行，而大阪市紅燈區「飛田新地」內159家店，罕見地決定在這2天全數停止營業。159家業者加盟的公會負責人說，為了避免地區混亂決定這麼做，希望G20大阪峰會，能成為一個被認為「在日本舉辦真是太好」的會議。

日本產經新聞報導，G20領袖峰會6月28及29日在大阪市舉行時，位於大阪市西成區「飛田新地」159家店，將全部停止營業。

公會表示，所有業者同時停止營業是相當罕見的因應措施。由於G20大阪峰會期間將實施大規模交通管制，對店家人員上班也可能產生影響，上次所有店家全部停止營業，是1989年2月24日舉行昭和天皇去世後的「大喪之禮」，距今已30年。

飛田新地內有許多木造商店及料亭林立，現在也有不少外國觀光客會到此一遊，以前就以日本少有的紅燈區為人所知。

哈芬登郵報（HUFFPOST）日文版網站報導，被稱為「日本最後紅燈區」的飛田新地，是一個約200公尺的四方形街廓，共有159家「料亭」；但這裡的料亭跟一般用餐的料亭不同，而是以「自由戀愛」名義提供服務的紅燈區。

飛田新地料理公會會長德山邦浩說，並不是怕紅燈區影響G20峰會才自律停止營業，大阪府或大阪市也沒有要求他們這麼做，都是業者自主判斷所做決定，到目前為止為了街道秩序與安全已做了很多，為了這次G20峰會，大家決定共同合作打造一個更好環境。