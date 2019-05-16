養母收養3姐弟過天堂日子　幾個月變調「逼吞對方嘔吐物」火棍鞭腳

▲克里斯從小就在恐怖的環境下長大。（圖／翻攝自推特下同）

記者陳亭伃／綜合報導

在大部分人的生活中，母親所扮演的角色應該是一個讓孩子放心、信任、有依靠感的對象，但對於30歲的克里斯（Chris Spry）卻不是這麼一回事，因為原生家庭就有問題的他，從小跟姐姐們被送到寄養家庭，卻遇上更殘忍的養母。

根據英國《每日郵報》報導，克里斯和姐姐們被送到尤妮絲（Eunice Spry）家時，原本以為將展開的是美好的童年，大樹下的盪鞦韆、小花園、還有吃不完的糖果餅乾，卻沒想到不到幾個月，因為廚房內遺失了幾塊巧克力，讓他們生活從此有了大轉變。尤妮絲將三個孩子叫到了一個小房間，開始詢問究竟是誰偷了巧克力，接著拿了斷掉的椅腳往他們的腳底狂打。

自此之後，三姊弟的生活就完全不是像剛到尤妮絲家裡一樣，將近一個月尤妮絲不讓克里斯他們進食，甚至就連水都沒有給，讓他們不得不吞下自己餓到嘔吐的「嘔吐物」。接著尤妮絲更經常毆打、將孩子的頭壓入水中，直到發抖為止，甚至有一次克里斯和他的姐姐裸體被關在一間房間長達1個月。

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▲克里斯姐姐當時被救出時全身傷。

克里斯回憶起那段恐怖的生活，提到曾經有一次再度挨餓一個星期，接著尤妮絲給了他們麵包，但長時間的飢餓下吃的東西全部都吐出來，但卻被要求「全部吞回去」。除了克里斯三姊弟外，尤妮絲還有一個親生、兩個收養的孩子卻沒有被虐待，因為她認為「寄養的孩子都是邪惡的，而這樣的虐待才可以洗滌罪惡」。

當時不懂事的克里斯，傻傻地接受虐待，尤妮絲告訴他們若是反抗就是對上帝不敬。這段時間裡因為虐待而受傷就醫，明明有許多人感到疑惑，但卻沒有人對他們伸出援手，「我的牙齒都斷裂了，醫生覺得奇怪，卻也沒有多問。」克里斯說道。直到克里斯16歲時，他的姐姐終於崩潰，在教會說出遭到養母虐待的過程，全案曝光。

法官在判決時表示，「這是我當法官40年來看過最可怕的情況，濫用孩子對母親的渴望和信任來攻擊孩子」但最後高等法院卻讓尤妮絲的刑期縮短至12年，這讓克里斯相當氣憤，「當我還在為我的創傷努力時，她卻已經用新的身分生活，這段我們而言是二次傷害，甚至到現在我還需要為我當時被虐待的後遺症就醫。」