路邊女高生太可愛秒開車撞倒　色男騙「送妳去醫院」打到腦震盪再性侵

▲ 女高中生走在路上被車撞後又被性侵。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

國際中心／綜合報導

南韓先前發生一起離譜的案件，一名女高中生半夜和男朋友走在路邊時，一輛行駛中的車輛突然直直朝他們衝來，將他們撞倒。男性駕駛下車關心他們，主動表示要將受傷的女學生載到醫院，沒想到卻將她載往別處，在車上施暴後性侵，日前被判刑。

大法院10日宣布，判處犯下違反性暴力犯罪處罰等相關特例法、性侵、綁架、監禁及特殊傷害等罪嫌的30多歲男子10年有期徒刑，另要求他接受120小時的性暴力矯正課程，且未來7年間不得在兒少相關機構就業。男子此前曾在一審後提出抗訴，但由於犯下重罪，二審法院仍維持原審。

男子2018年6月11日凌晨駕車途中，偶然看見和男朋友一起走在路上的10幾歲女高中生，心生歹念，竟為了滿足性欲而開車撞上他們，年輕的小情侶頓時被撞倒在地。男子假裝是單純的車禍，上前關心後便謊稱要帶女學生去醫院，當場將男學生放生，讓女學生搭上他的車。

男子將女學生載到杳無人煙的地方後，自駕駛座下車、坐上後座，以拳頭狂揍女學生臉部、使其無力反抗後性侵得逞。女學生事後前往醫院驗傷，發現被男子打到腦震盪，需接受長達4周的治療才能痊癒，精神上也留下無法抹滅的陰影。

判決結果出爐後，網友紛紛大罵法官輕判，「如果是法官大人的女兒遭人性侵，還會這樣輕判嗎」、「毀了一個人的一生竟然只判10年」、「10年就已經很不像話了，這個人渣還敢說判太重提抗訴」、「這真的是為受害者著想的法律嗎」。