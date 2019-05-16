一回家又出門…日廚師每月加班250小時　超「過勞死標準3倍」暴斃

▲大阪一名法式料理廚師因每月加班超過250小時，最後過勞死。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

日本大阪一名33歲法式料理廚師每月長期加班，最後因為心臟疾病死亡，其妻子申請職災補償卻遭到大阪中央勞動基準監督署拒絕，讓她氣得告上法院。現在大阪地方法院調查出爐，確定廚師是過勞死，推翻勞動署的不賠償決定。

綜合日媒報導，大阪地方法院指出，該名廚師從2009年進入這家法式料理店工作，每天早上8時上班，但餐廳結束營業後，還要留下來打掃，平均每個月加班250小時，最高紀錄是一個月加班300小時，甚至有「一回家後就馬上出門上班」，完全沒有睡覺的紀錄。

一般日本過勞死的平均時數為每月80小時，但該名廚師的加班時數已經是「整整3倍以上」，導致他免疫力下降，在2012年11月出現胸痛症狀，確診感染急性心肌炎，2014年6月病情加重，因急性心肌炎發作而不幸身亡。

他的妻子為此向大阪中央勞動基準監督署提出職災補償的申請，但勞動署卻認為廚師「工作與生病沒有因果關係」，因此在同年12月拒絕妻子的申請，讓妻子不得不上告法院。

根據大阪地方法院15日的裁定，推翻勞動署的不賠償決定，判定廚師的死因就跟過勞死有關。對此，廚師妻子表示「很高興終於能認定是過勞原因，希望改善餐飲業的長時間勞動環境」；律師則說，過勞與免疫力下降的因果關係能被認定，這個判決算是相當罕見。

日本厚生勞動省指出，會就判決內容作出檢討，並與相關機構討論協議。