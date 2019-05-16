給50多名病人下毒20人死亡　法國連環奪命怪醫遭起訴

▲麻醉醫師的工作本來是幫助救治病人，如今在法國卻被人拿來「玩命」！(示意圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

法國一名麻醉醫師因為涉嫌給50多名病人下毒，導致其中20人死亡。周二(14日)遭到逮捕。至於他下毒的原因，實在令人髮指：只為了在關鍵時刻出面救人，給同事和病人留下深刻印象！

「今日俄羅斯」(RT)周四報導，嫌犯名叫帕希爾(Frederic Pechier)，曾在法國東部貝桑松市(Besancon)兩所醫院擔任麻醉醫師。在他任職的17年間，帕希爾涉嫌跟42起「嚴重惡性事件」有關，當中造成20人死亡。

檢方指出，帕希爾在工作期間曾多次在同事準備的麻醉袋裡動手腳，好讓他在最後關頭衝進去搶救病人。據報導，此一計畫似乎還真的奏效了：他的同事們都認為他是一名「傑出的」麻醉師。

但這位「傑出」麻醉師的所作所為，終於在2017年被揭發。2017年5月，帕希爾首度被起訴，原因是在2008年至2017年間有7名患者被下毒，當中5人成功獲救，但另外兩人則不治死亡。

在此後的兩年間，警方擴大調查，目前已發現至少有50人被下毒，其中20人死亡。 受害者律師表示：「如果這些下毒案件都被證實，那麼他(帕希爾)可能會成為法國史上最大的連環殺人犯之一」。

「今日俄羅斯」說，帕希爾堅稱自己無辜。他的律師表示，法官禁止他繼續任職，讓他的當事人陷入「複雜的財務狀況」。然而，儘管帕希爾表示自己應該被允許在手術室外行醫，法官還是禁止他在受審前繼續工作。相關報導請看這裡