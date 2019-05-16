影／跨性別女「吳郭魚皮做陰道」　厚度彈性超完美…半年就能激戰！

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來自巴西的瑪茹（Maju）本是男兒身，1999年首度接受變性手術，但手術失敗，導致她的生殖器又窄又「塌陷」，性愛變成一場惡夢，讓她選擇恢復單身，直到聽說國內一名外科醫生專門以魚皮為沒有生殖器的女性製造陰道。她日前接受手術，成為史上首個以吳郭魚皮製造陰道的跨性別女性。

▲ 馬茹終於成為真正的女人。（圖／翻攝自網路論壇Radio Gunk）

35歲的瑪茹在4月23日接受新陰道成形術（neovaginoplasty），手術過程包括在插入以吳郭魚皮包裹的生殖器狀模具以前，先在陰道處開一個切口。接著，魚皮會被吸收到體內、加速癒合，再轉化為類似於陰道的組織。

3個星期後，擔任花藝師的瑪茹表示，「我對這個結果感到非常激動。這是我有生以來第一次覺得自己很完整、像個真正的女人。」且醫生認為，她在幾個月內就可以開始擁有性生活。

這項手術在塞阿拉聯邦大學（Federal University of Ceará）教授貝澤拉（Leonardo Bezerra）的指導之下，由外科醫生執刀。貝澤拉說明，「我們成功打造出生理長度和厚度的陰道。陰道擴大時，患者的恢復狀況也非常好。她走路很輕鬆、不會痛，小便也很正常。我們相信，再過幾個月她就可以發生性關係了。」

在長達3小時的手術中，醫生在瑪茹體內植入以吳郭魚皮包裹的管狀模具；經過消毒、無異味的魚皮在體內停留6天後，被她的身體吸收。醫生隨後放入一個以矽膠製成的「大衛生棉條」，以避免其陰道壁閉合，必須放在體內6個月。

瑪茹在十幾歲時發現自己是一名擁有男性軀體的女人，20年前便決定變性。1999年時，她是全巴西第4個接受實驗性變性手術的人，卻因此患上陰道狹窄，陰道失去彈性且乾燥。她提到，「我的陰道開始變得越來越窄、越來越短，輸卵管也塌陷。」

貝澤拉教授說明，陰道狹窄是變性女性接受手術後常見的併發症，「傳統手術中，陰莖內部大部分被切除，皮膚被折疊進尿道及直腸之間，外部皮膚則變成陰道內部。但由於患者接受激素治療以發展女性特徵，陰莖及睪丸萎縮，陰道也會變小。」

陰道狹窄讓瑪茹感到不適，也讓她開始逃避和結褵12年的丈夫發生性關係。離婚後，瑪茹和母親一起住在聖保羅時得知，貝澤拉專門為天生生殖器功能不全的女性創造陰道。自3年前開發這項技術以來，貝澤拉已經成功治癒10名女性。瑪茹在術後表示，擁有大多數女性視為理所當然的生殖器讓她感覺很棒，也可以和伴侶享受令人滿意的性生活了。