慧眼看天下／互相傷害！　大陸提高關稅反擊川普貿易戰

新聞節目中心／綜合報導

針對美國開出2千億美元輸美產品加徵懲罰性關稅，大陸方面正式反擊，宣布自6月1日起，對已實施加徵關稅的600億美元美國產品，進一步提高關稅。而就在貿易戰激烈交戰之際，川普在15號簽署一項行政命令，宣布全國進入緊急狀態，禁止企業使用對國家安全構成危險的公司所生產電信設備，雖然未指明國家和公司，但外界解讀此舉等同為了封殺華為鋪路。慧眼看天下第53集，邀請到政大國際事務學院副院長黃奎博，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。

▲美中貿易戰開打。（圖／達志影像／美聯社）

波斯灣油輪遭襲 美國把矛頭指向伊朗

美國跟伊朗關係緊繃之際，阿拉伯聯合大公國外海驚傳四艘油輪遭到蓄意破壞，船底甚至還被炸出一個大洞，這四艘油輪分別屬於沙烏地、挪威以及阿拉伯聯合大公國，這起遇襲事件雖然未有人受傷、原油也沒外洩，但發生的時機跟地點敏感，而根據美國軍事小組初步調查結果，直指伊朗或是代理人就是幕後兇手。

▼白宮表示，伊朗威脅若升高，將派遣航母與B-52轟炸機前往彈壓。圖為本月9日在蘇彝士運河附近航行的美國航母「林肯號」。(圖／達志影像／美聯社）

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菲國期中大選 杜特蒂陣營大勝

菲律賓本周進行期中選舉，改選半數的參議員，還有眾議院以及地方首長跟民意代表，總計超過一萬八千個公職。而根據最新選情顯示，由總統杜特蒂支持的候選人在選戰中贏得勝利，這代表杜特蒂政權將更加穩固，未來極可能推動修憲，以及執行更多鐵腕改革政策。

▼ 菲律賓13日舉行期中選舉。（圖／達志影像／美聯社）

貝佐斯「藍月」太空夢 5年內登月

全球首富，也是亞馬遜創辦人貝佐斯，近來大力向太空發展，旗下太空公司發表第一款月球登陸器「藍月」，宣布要在5年之內登月。外媒分析，貝佐斯的規劃正好符合川普總統對美國重返月球的期待。

▼藍色起源（Blue Origin）開發的第一款登月機器，取名為藍色月亮（Blue Moon）。（圖／達志影像／美聯社）

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。