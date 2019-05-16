影／男子肚痛掛急診　護理師看一眼：太胖了…超音波一照發現「胎死腹中」

記者張方瑀／編譯

國外有一名男子因持續腹痛，就挺著脹大的肚子前往醫院，醫護人員認為只是因肥胖及血壓藥導致的不適，因此請他停藥後就沒進行任何緊急措施，沒想到這名男子的大肚子不是因為脹氣、更不是肥胖，而是「懷孕」了。最新的醫學期刊點出了長久以來被忽略的問題，「雙性人士的醫療權益」，原來這名男子始終被登記為「生理男性」，導致醫護人員也無法及時地掌握病況。

▲雙性者懷孕後未察覺導致胎死腹中。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



這項研究刊登在《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine），第一作者史卓姆莎（Daphna Stroumsa）表示，在充滿性別差異的社會中，該如何分辨生理的臨床差別，變成醫學界非常重要的問題，「重點不是這位病患發生什麼事，而是雙性人士如何與整個醫療系統互動。」在所有的醫療紀錄中這位32歲的病患始終被標註為「生理男性」，史卓姆莎認為，這樣子的二分法，可能會讓醫護人員忽略了他實際的醫療需求。

這名男子在急診室告訴護理人員他是雙性人，不過他的病歷上卻顯示為男性，過去幾年他透過服用睾丸素（testosterone），以維持至一般正常生理男性的睾丸素水平，並抑制雌性激素，減少排卵。不過該名男子因經濟困難停止醫療保險後，就沒有再服用睾丸素，月經也好幾個月沒來。經過醫生診斷後發現，他確實已經懷孕，進行緊急剖腹產後，這名男子生下了一個死胎。

史卓姆莎指出，若換做出現類似症狀的生理女性，「肯定會立刻轉診婦產科，並接受更緊急的篩檢和評估。」紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Medical Center）的激素專家韋克斯勒（Tamara Wexler）表示，這是個悲劇性的結果，醫學課程應該要學習接觸雙性或是變性患者，如此才能盡快理解病患需求。

明尼蘇達大學（University of Minnesota）的跨性別健康專家和心理學家賴德（Nic Rider）卻指，僅僅醫療培訓是不夠的，「需要改變的是隱性偏見。」雙性者常常在各種場合遇到困難，例如子宮頸癌篩檢、結紮、前列腺癌檢查等等，「醫療系統中的紀錄，僅有男性與女性，忽略了人類的多樣性，這都是急需改變的。」

根據《中央社》2018年的報導指出，我國監察院調查發現，衛福部與內政部多年來對於雙性者，從未有過任何有意義的統計資料，對其出生後的性別登記、醫療手術或需要的資源都視而不見，因而提出糾正。監察院副院長孫大川在記者會中表示，推估台灣可能有40萬名雙性者，但政府並無相關權利措施，已構成人權侵害，不符憲法第7條平等原則及兩公約精神。