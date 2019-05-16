昆士靠《兔子》重登最貴藝術家寶座　競標者出價28.6億台幣

▲美國當代藝術大師昆士（Jeff Koons）作品「兔子」（Rabbit），以9110萬美元（約28億6000萬台幣）售出。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

藝術品拍賣行佳士得（Christie's）15日晚上在紐約競標美國當代藝術大師昆士（Jeff Koons）於1986年創作的作品「兔子」（Rabbit），最後以總價9110萬美元（約台幣28億6000萬元）售出，創下在世藝術家作品的最高價成交紀錄。

這尊高3英呎（91.4公分），充滿童趣又亮晶晶的不銹鋼「兔子」雕像，由藝術品經紀商羅伯特.米努勤（Robert E. Mnuchin）得標，他是美國現任財務長米努勤（Steven Mnuchin）的父親，但背後實際代表的買家是誰仍無法確定。

這尊「兔子」在拍賣會前預估的價格位於5000萬至7000萬美元之間，但拍賣會開始後有4位競爭者不相上下，都想得標做收藏，最後是由羅伯特.米努勤喊價到8000萬美元（約24億9000萬台幣）才結束這場激烈的競標賽，總額連同傭金和相關手續費相加高達9110萬美元。

據《RFI》報導、佳士德表示，這尊「兔子」拍賣總費用打破了去年英國畫家霍克尼（David Hockney）的紀錄。當時，霍尼克的畫作《藝術家肖像畫：游泳池畔的兩個人》售出總價格為9030萬美元（約台幣28億1000萬元）。

昆士的另一項作品《氣球狗》（Balloon Dog）在2013年也以5840萬美元（約台幣8億1000萬元）高價賣出，創下當時最高紀錄，但在6個月前被霍克尼打破紀錄，如今昆士的「兔子」可算是幫他扳回一成。