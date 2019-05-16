紅黑火柴人大戰「飛天復活、一拳劈兩半」　日神人手翻書吸百萬點閱！

▲日本網友畫出火柴人戰鬥手翻書。（圖／翻攝自推特／ZYES@studioHAIROSTA）

記者林瑩真／編譯

「男孩子都會喜歡這種的喔！」一名日本網友13日在推特（Twitter）PO出一段影片，內容是紅、黑火柴人的對戰連續畫手翻書，不僅有趣，火柴人招式也相當吸睛。短短3天，影片已經有100萬以上的觀看人數，還吸引14萬多個讚及4萬多的轉發。

所謂的「パラパラ漫画」其實就是手翻書，在書本角落畫上定格漫畫，快速翻動書本，就能讓漫畫像動畫般動起來。日本一名偏愛畫火柴人戰鬥的推主ZYES（@StudioHAIROSTA）就PO出一段動畫，讓紅色火柴人及黑色火柴人在MUJI（無印良品）筆記簿展開戰鬥。

只見紅色火柴人率先發動氣波攻擊，黑色火柴人試圖衝上前暴打，不料比體術，紅色火柴人仍技高一籌，幾下就把黑色火柴人打上天空，一擊斃命。但戰鬥還沒結束，黑色火柴人發動密技復活，在紅色火柴人回過神之前，連續幾個招式，最後直接一拳將紅色火柴人劈成兩段。

短短33秒的手翻書卻絲毫沒有冷場，從頭到尾都相當精彩、生動，也吸引大量網友回應，「光看就想到童年」、「我不是男孩，但超喜歡火柴人」、「完全想起了火柴人戰鬥哇」；讓原PO也笑回：「大家的心中都躲著一個9歲男童吧！」

▲日本網友回憶起火柴人戰鬥動畫。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。