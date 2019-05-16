起重機突故障！洗窗工人吊籠50樓失控搖晃　「直接撞進大樓」玻璃掉滿街

▲美國奧克拉荷馬州戴文塔（Devon Tower）有50層樓高。（圖／翻攝自Twitter／@ootahara_tweet）



國際中心／綜合報導

兩名洗窗工人在美國奧克拉荷馬州當地最高的戴文塔（Devon Tower）進行清潔工作時，起重機突然故障，兩人乘坐的吊籠就在50層樓高空上來回擺盪，還直接撞進大樓內，撞碎外牆玻璃，當地消防員緊急疏散周圍人群，並封閉街道，幸好兩名工人盡力維持平衡，在受困47分鐘後順利獲救。

奧克拉荷馬城消防局發言人富爾克森（Benny Fulkerson）表示，當時兩名工人正在260公尺、約50層樓高的戴文塔上進行洗窗作業，結果不知為何起重機突然故障，吊籠就在高空中不斷擺盪，甚至多次撞進大樓內，導致破掉的玻璃直接散落至地面，當時正值上班尖峰時刻，消防人員不得不封閉附近街道。

幸虧當時兩人非常冷靜地戰在吊籠的兩邊，手緊緊抓著欄杆試圖保持平衡，消防人員指出，應該是高空強風讓起重機停止運作，導致吊籠不斷被吹動，最後強制關閉起重機後，才順利讓消防員從頂樓拋出繩索，幫助他們結束這場近一小時的「玩命任務」。當地政府表示，現在仍在檢查該棟樓的外牆是否有其他損害，為避免掉落物砸傷民眾，因此附近道路持續封閉中。