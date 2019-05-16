他訂Airbnb「獨立衛浴多人房」　車繞3圈才找到…竟是路邊大貨櫃！

▲英國觀光客到阿姆斯特丹玩，訂到的airbnb竟然是一個貨櫃。（圖／翻攝自推特下同）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人出國對於居住會選擇飯店或是「Airbnb」，按照自己要去的地方和預算下去評估，一名英國網友原本興高采烈的到阿姆斯特丹準備觀看足球賽，在「Airbnb」訂了一間有私人域市的套房後就踏上旅程，沒想到到了當地卻被實際狀況驚嚇，因為那根本就只是一個「簡陋的貨櫃」。

根據《太陽報》報導，來自倫敦的史波勒（Ben Speller）在本月8日在網路上訂了一間在阿姆斯特丹的「帶有私人衛浴的套房」一個晚上要價100英鎊（約台幣4000元）帶著期待的心情踏上足球賽的旅程，就在火車上時，房東告知史波勒「水管有些問題，不知道能不能取消」，但史波勒因為沒有替代方案，所以拒絕房東取消。

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▲骯髒的衛浴讓史波勒崩潰。

而當史波勒跟朋友抵達時，再換了計程車找尋預定的居住地，卻怎樣都找不到，直到繞到第三圈他們才確定自己訂到的竟然只是「一個貨櫃屋」而就在打開門後，裡面更是令人震驚，因為只有一張通鋪的墊子，上廁所還要步出貨櫃屋，在狹小髒亂的浴廁中盥洗。

史波勒和朋友相當憤怒，立刻打開網站給予負面評價，接著拍下照片希望可以讓網友知道，「這間房子根本稱不上房子，而是一個容器而以」並且改訂別間飯店。對此房東竟然拒絕退錢，但Airbnb出面協調，退還史波勒房間錢，連帶招待後訂的房間。

▲裡面的通鋪更是簡陋。