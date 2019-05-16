「通俄門」狂燒3年　川普長子收傳票「強迫邀請」出席作證

▲小唐納遭到傳票「邀請」為通俄門作證。（圖／視覺中國）

國際中心／綜合報導

美國總統大選已過3年，「通俄門」事件仍持續發燒，日前美國總統川普的兒子小唐納（Donald Trump Jr.）將出席參議院的情報委員會聽證會，並且協助當證人，聽證會預計將於6月中舉行，屆時將說明競選過程中與俄方交涉的細節。

根據《CNN》報導，此次聽證會將以閉門的方式舉行，內容包括小唐納在莫斯科建川普大樓計畫了解、川普競選前總幹事納福特（Paul Manafort）、女婿庫許納和俄羅斯律師的對話內容，共計大約5～6個主題。

過去小唐納已經提供20小時的證詞，並且歸納成上萬份文件，此次面對自己兒子再度收到要求當證人的消息，川普相當憤怒表示「這對我們相當不公平」。由共和黨參議員伯爾（Richard Burr）帶領的調查小組，是參議院中唯一針對「通俄門」事件調查的委員會，但這也讓支持川普的人相當反對，

此外也有外媒表示，小唐納被發傳票也是自己造成，因為近幾個月兩次同意要出席聽證會卻沒有出現，才會在這次直接發傳票「邀請」，但確實也已經造成白宮與共和黨的關係一度緊繃。