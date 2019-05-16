參觀獅子！父抱著走近柵欄　4歲女童慘遭母獅「扯掉頭皮」命危

▲參觀大型動物時，即使隔著柵欄，還是應提高警覺。（圖／翻攝自Weltevrede Lion Farm／ Facebook）

記者王麗琴／綜合報導

南非一座獅子園近日發生一起不幸意外。一名4歲小女孩在觀看獅子時，竟被母獅當場扯掉頭皮，目前性命垂危。

據Metro報導，小女孩迪娜瑪麗（Dina-Marie de Beer）一家人，12日到南非海爾布隆（Heilbron）的 Weltevrede獅子農場參觀。由於動物園舉辦了與小獅子互動的活動，迪娜瑪麗的父親想讓她摸摸小獅子便帶她參加，活動前有被告知不要太靠近圍欄，但沒想到悲劇還是發生了。

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▲遊客常會基於好奇，忍不住靠近。（圖／翻攝自Weltevrede Lion Farm／ Facebook，下同）

事發時，迪娜瑪麗的父親抱著她站在柵欄附近，準備參加活動，當時導遊有警告他們太靠近圍欄了，結果就在這時候，一隻母獅子突然從附近跑了過來，從柵欄伸出爪子，抓住了迪娜瑪麗的頭部，當場把迪娜瑪麗的頭皮扯掉。

迪娜瑪麗被緊急送往醫院急救，目前仍處在昏迷中，而醫院為減緩她的腦部壓力，打開了她的頭蓋骨。

▲小女童目前生命垂危。示意圖。（圖／取自免費圖庫photoAC）

獅子農場的經理Charlene van Wyk則表示，他們對參訪的遊客已再三警告，不可以太靠近柵欄，但遊客還是會這麼做，才會讓意外發生。據了解，該獅子農場8日在同一地點才發生過類似的事件，一隻獅子同樣在柵欄內攻擊經過的遊客，所幸當時遊客只受到輕傷。

事件發生後，獅子農場昨日在臉書上張貼了新的警告圖，以兇猛獅子張大嘴巴露出利牙的照片發出嚴正警告：保持距離、以策安全。

▲園方在意外發生後，貼出了新的公告。（圖／翻攝自Weltevrede Lion Farm／ Facebook，下同）