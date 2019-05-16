南韓爆半年第3起「計程車司機自焚身亡」　誓死要共乘APP退出市場

▲ 超過10萬名計程車司機去年12月集體罷工，在首爾舉行大規模抗議遊行。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

隨著共乘文化興起，南韓越來越多業者推出相關服務APP，打擊傳統計程車生意，近幾個月不僅有多場小黃司機大規模抗議遊行，還有人因此輕生。76歲安姓計程車司機15日凌晨3時19分於首爾廣場附近人行道點火自焚，送醫後傷重不治。他在自己的計程車上寫上「利用共享經濟耍小手段的違法TADA（共乘APP）退出」，成為第三名因反對共乘APP而自焚身亡的小黃司機。

此前，57歲崔姓計程車司機為抗議最大通訊軟體業者KAKAO推出計程車共乘服務KAKAO T Carpool，2018年12月10日將計程車停在國會前，在車內自焚身亡。64歲林姓司機則在今年1月9日於地鐵光化門站附近往身上淋汽油、點火自焚，送醫後不治。林男死前也在留給家人的遺書中吐露心聲，「當計程車司機太辛苦了」、「反對推動違法的KAKAO Carpool共乘」。

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▲ 今年1月發生第二起小黃司機自焚案。（圖／鐘路消防署）

第二起小黃司機自焚案發生後，KAKAO便宣布中斷試行中的Carpool APP，出面與全國計程車工會、全國私人計程車組合聯合會等團體協商，試圖找尋雙贏的方案，沒想到2月再度傳出類似案件。62歲金姓司機2月11日在計程車內點火後直直衝向國會，所幸及時被阻止並送醫，保住性命。

KAKAO Carpool風波近來稍稍平息，TADA共乘APP卻突然崛起，威脅傳統計程車司機生計。為哀悼15日死去的安男，全國逾1萬名計程車司機15日下午齊聚光化門北側廣場，召開集會要求TADA退出，宣布將「賭上25萬名計程車司機的命運，全力投入無限期的抗爭」。他們在安男的悼詞中提到，「故人上月在TADA公司前的集會中，比任何人都認真的獻身抗議。我們不會忘記故人的熱情，願一路好走。」