杜特蒂幫女兒「鋪總統路」　3子女高票當選…接班之路鏟異己

▲杜特蒂女兒薩拉贏得達沃市市長連任。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合外電報導

菲律賓13日起開始舉行期中選舉，各方皆關注總統杜特蒂所支持的候選人，今（16日）開票結束其中包括長女薩拉、長子巴奧洛、次子塞巴斯汀皆高票連任、當選。在家族政治盛行的菲律賓，面對這樣的大選結果，似乎更加確定杜特蒂為女兒鋪的總統路已經越來越順遂。

綜合外媒報導，特別受到杜特蒂背書的三子女在選舉結果當選後，大獲全勝，其中薩拉（Sara Duterte）以58萬票連任家鄉達沃市（Davao）市長，長子巴奧洛（Paolo Duterte）則是以19萬票選上眾議員，小兒子賽巴斯汀（Sebastian Duterte）則是當上達沃市副市長，家族政治雛型幾乎完整。

原以為薩拉會競選參議院，作為景選總統、副總統的跳板，但反而競選連任並且幫支持的參議員造勢，此番期中選舉，外界也認為杜特蒂幫女兒整合好未來「總統之路」。外界也分析，杜特蒂從上任以來用相當激進的手法管理，包括對於新聞、反對派、以及毒品等治理方式都遭到抨擊，因此若開啟家族政治之路，就沒有理由需要「軟化政策」。

菲律賓大學政治系教授表示，「這場選舉算是2022年大選的熱身賽，但已經很明顯的看出，將是薩拉的場子」，薩拉以4000多票贏過第二候選人，可以看出支持聲浪已經有一定的影響力，若2022年當選為總統，將是菲律賓27年來第三位女總統，甚至在杜特蒂的幫助下會有令人耳目一新的治國方式。