拒捕女大喊「我懷孕了」仍被5槍打死　目擊女幫腔：她什麼壞事都沒做

國際中心／綜合報導

美國德州一名45歲女子晚間在街上被警察盤查時，因為不想被捕便在街上與對方產生拉扯，過程中還一直大吼「我懷孕了」，後來又搶走警察電擊槍反擊，結果被對方連開5槍當場擊斃，嚇壞在場目擊民眾。

這起事件發生在13日晚間10時40分左右，目擊女子卡爾(Lisa Carr)表示，當時聽到45歲女子特納(Pamela Turner)大喊，「放開我！我懷孕了」，一名警察拿出電擊槍想要電擊，特納竟然搶了電擊槍想要反擊，接著她便聽到連續5聲槍響，特納就這樣被當街擊斃。

警方事後澄清，特納因為曾有其他案件的前科，警方發現她時才會上前調查，結果對方不但拒捕還對員警造成安全威脅，情急之下只好開槍制伏，而且對方並沒有懷孕。卡爾則說，據她當時所看到的情況，特納並沒有特別做什麼壞事，「她看起來不像一個壞人，只是走在街上而已。」

涉案員警目前已被暫停職務休假中，警方未對外透露其身分，僅表示，「很遺憾有人看到了這樣的事件，就隨意分享到網路上，對於事件相關人員來說，這是很不尊重的行為，我們現在就是活在一個與社群媒體共存的世界。」案件目前仍在進行調查中。

▼民眾驚恐目擊，大喊自己懷孕的女子當街慘被射殺。（圖／翻攝自YouTube／Max Speedster）