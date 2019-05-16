墨國暗黑小城「停屍間爆滿」堆地上流血水　她認屍老公崩潰：人皮都分離

▲墨西哥提華納城停屍間爆滿亂堆。（圖／經變色處理／翻攝自centralfmonline）

國際中心／綜合報導

墨西哥可說是全世界黑幫聚集密集最高的國家之一，犯罪率高、黑幫交易多，更別說黑道、一般市民間的火拼命案，其中提華納城（Tijuana）是該國治安最混亂之處，平均一天就有5.7人死亡，當地的停屍間幾乎呈現客滿的現象，恐怖照片近日遭到流出讓人不寒而慄。

根據英國《鏡報》報導，在提華納城幾乎是所有黑道最愛聚集之地，包括毒品交易、娼妓、人口販賣等都是以這邊當作起源點，因此造就當地犯罪率提升，一年的謀殺案超過上千起。也因為高犯罪率導致死亡率相當高，當地的醫療機構只要停屍間的，幾乎都是爆滿，一具具屍體甚至沒有經過冷凍就直接堆放在地上等待家屬認屍。

流出的照片中，看到停屍間的地板內血跡斑斑，甚至每一具遺體重複交疊，也沒有經過處理，原本只能容納150具遺體的地方，突然超收了40具，才出現這樣恐怖的場景。當地的官員起初對於照片的拍攝地否認為提華納城，「過度的模糊這樣無法辨識」但事後卻承認停屍間確實不敷使用。

甚至一名女子楠西（Nancy）難過的表示，到停屍間指認丈夫遺體，但因為大體沒有受到冰箱的保存，導致丈夫已經面目全非，皮膚大片脫落，這根本就不人道，「這場景跟戰爭散落的屍體有何不同。」