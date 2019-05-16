72歲父親與女兒爭執飆罵「去死」　自己卻在停車場先走一步

▲泰國1名男子與女兒爭吵後上吊自盡，此為示意圖，非本事件。（圖／記者林宜潔攝）

國際中心／綜合報導

泰國佛丕府（จังหวัดเพชรบุรี）近期有一名72歲男子與女兒發生激烈爭吵，怒氣之下，他朝女兒大罵「去死」，女兒也不甘示弱的回嘴「你才先去死！」沒想到3個小時過後，妻子發現丈夫已在停車場自盡身亡。

據《新泰日報》表示，男子自殺之前，與女兒發生嚴重爭執，在吵架過程中，男子失去理智大怒並朝女兒飆罵「去死！」，而女兒心有不甘，於是回嘴「你才先去死！」，之後兩人便不歡而散。

男子的妻子說，吵架結束後丈夫就不見人影，她花費將近3個小時四處尋找，最終在住家後方的停車場發現，但當時丈夫已經上吊自盡了，於是她趕緊呼叫親友到現場幫忙搶救，不過丈夫依舊沒有生命跡象，這才想到趕緊報警求救。

警方表示，他們趕到現場時，發現男子沒穿上衣，下半身則穿著短褲，身上並沒有任何傷痕，以屍體的狀況預估男子已死亡3個小時左右。

此外，警方還在現場附近的桌子上發現一封遺書，內容為男子要求妻子在他死後，將遺體送往寺廟火化，並帶著這封遺書去領保險金，遺書最後還說，不需要把我自盡的事告訴我的兄弟姐妹，這是我自己選擇的路。

男子的妻子稱，丈夫一直以來患有嚴重痛風，經常抱怨他的膝蓋很痛，此外還罹患高血壓。但警方推測，男子是在與女兒爭吵的情況下，失去理智才衝動自殺的。目前男子的遺體已按照遺書所願，送往當地的寺廟火化了。

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