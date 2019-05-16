激烈談判後…美議員聯合提案「限制中國學生、學者簽證」：他們都是間諜

▲美國議員到國會提出新法案，要求限制中國學生、學者在美國的簽證。（圖／路透社）

記者林瑩真／綜合外電報導

美中貿易戰持續升溫，在上週美中激烈談判後，美國共和黨議員日前提出法案，要限制中國的學生、學者赴美簽證，同時中國軍方雇用、贊助的對象不可獲得美國學生簽證或學者簽證。

綜合外媒報導，法案要求美國政府擬定屬於中國人民解放軍的科學、工程機構名單，禁止受雇於這些機構或是接受贊助的任何人獲得美國簽證。此外，美國官員也認為中國學生在美國大學及其他機構竊取知識產權，甚至從事間諜活動，對此表達關切。

這些法案由共和黨參議員查克格拉斯利（Chuck Grassley）、湯姆科頓（Tom Cotton）、泰德克魯茲（Ted Cruz）、瑪莎布萊克本（Marsha Blackburn）和喬希霍利（Josh Hawley）共同提出；眾議員麥克加拉格爾（Mike Gallagher）和維琪哈茨勒（Vicky Hartzler）則提出配套法案。

議員們認為，中國軍方在過去10年內派了2500多名軍事工程師及科學家到國外學習，這些人隱瞞身分就是為了在西方有學習或工作機會，其中也包括美國，他們利用美國的學生簽證系統來監視並竊取技術。

麥克加拉格爾表示：「中國公開承認，此作法是為了新的軍事技術發展，我們不能忽視這對國家安全的威脅。」因此提出法案，讓中國不能再接觸美國的重要研究，也是抑制中國間諜在美行動。

另外，聯邦調查局（FBI）(FBI)反情報部門助理局長比利普利斯塔（Bill Priestap）則說，中國不只從網路攻擊，還會利用公民、學生從學術教育機構進行間諜工作，「即使他們不一定願意，中國也會以他們的家人要脅」，因此中國是美國面臨的最大反情報威脅。

對此，美國大學教授及部分官員則認為不要過度反應，雖然的確需要注意安全風險，但也要承認中國學者及學生在美國扮演了重要角色。