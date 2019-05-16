GDP成長人民卻無感　紐西蘭全球首創「依國人幸福編預算」

▲ 羅伯遜及總理阿爾登（Jacinda Ardern）。（圖／翻攝自臉書／Grant Robertson）

國際中心／綜合報導

紐西蘭財政部長羅伯遜（Grant Robertson）日前宣布，兒童貧困、家庭暴力及心理健康將成為紐西蘭「幸福預算」（Wellbeing Budget）的重點，同時宣稱是全球首個以人民福祉來衡量成功的國家。

羅伯遜14日表示，儘管紐西蘭擁有「搖滾明星經濟」（rock star economy），許多國人還是被遠遠甩在後頭，房地產自有率創下60年來最低，自殺率、街友和食品援助撥款則不斷增加。

國際貨幣基金組織（IMF）預估，紐西蘭經濟將在2019年增長約2.5%，2020年增長約2.9%。但羅伯遜強調，許多國人在現實生活中對經濟成長完全無感。

儘管英國等國家已經開始計算國民幸福指數，紐西蘭仍是首個依據人民幸福優先順序規劃國家整體預算報告並指示各部會設計提升幸福指數政策的西方國家。

羅伯遜說明，「我們的GDP增長速度當然令世界上許多其他國家羨慕，但對許多紐西蘭人來說，這樣的增長並未轉變成更高的生活品質或更好的機會。他們質疑，在遊民數量、兒童貧困和不平等狀況加劇之下，我們如何成為搖滾明星？」

針對將於30日公布的幸福預算書，羅伯遜表示，「對我來說，幸福代表人們過著有目標、平衡且有意義的生活，而且有能力這樣做。而世界各地的民粹主義者都在利用言論與現實、富人與窮人、菁英與人民間的差距。」

然而，反對黨紐西蘭國家黨（New Zealand National Party）批評這項政策與國人的價值觀脫節，認為改善生活品質的關鍵是更完善的基礎建設和公共服務。

國家黨財務發言人亞當斯（Amy Adams）指出，「根據政府的這項政策，認識一個新朋友的價值幾乎是不用去急診室的2倍，和鄰居關係變好也是避免患上糖尿病的2倍。我開始覺得這越來越像是胡說八道。」