慶祝德仁天皇即位！「20公克純金」打造絕美紀念幣　1萬幣值賣14萬

▲日本德仁天皇5月1日正式即位，日本展開一連串活動。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

日本德仁天皇在5月1日正式即位後，日本財務省表示，將發行「天皇陛下御即位紀念貨幣」，有幣值500元及1萬元的兩種硬幣，不過有趣的是，幣值1萬元的紀念幣售價高達14萬元。

綜合日媒報導，500元的紀念幣以雙色、雙材質製作而成，正面是天皇即位儀式時所用到的「高御座」，背面則是以代表日本皇室的菊花為中心，旁邊有梓木、玫瑰等花樣，最外圈寫上「日本國、500円、御即位紀念、令和元年」的字樣。500元紀念幣售價就是500日圓，可到銀行以500元價格兌換，兌換規則9月公布、10月正式開放。

至於1萬元的紀念幣則較為特別，以20公克純金所製成，正面是皇家代表「鳳凰」及瑞雲，背面則是與500元紀念幣同樣的菊花花紋。由於1萬元紀念幣是純金製造，加上素材及加工技術，因此售價高達14萬555日圓，發行枚數也是限定的5萬枚。

另外，包含「1萬元及500元」的紀念幣套組共有3萬組，售價14萬2593日圓，想單買1萬元紀念幣則只有2萬枚。

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▲為慶祝日本德仁天皇即位，日本財務省發行紀念幣，其中1萬元紀念幣是純金打造。（圖／翻攝自日本財務省）

至於售價14萬元是否太貴？日本財務省表示，並非因利益而抬高價格，純粹就是成本及加工費用。以日本現在的黃金價格，20公克就要價9萬9000日圓；且超過10萬元的紀念幣在日本並不算特別貴，先前3月發行的世界盃橄欖球賽紀念幣也售價12萬日圓。

日本財務省提醒，雖然這些紀念幣都是可以作為一般貨幣使用的，不過紀念幣畢竟不是以「使用」為目的製造，因此1萬元紀念幣想使用於超商或販賣機就有點困難，至於500元的紀念幣，需注意別一不小心就投入販賣機。