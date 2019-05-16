聖母院重建蓋空中泳池「視野絕佳」　總主教：高額捐款都還沒收到

▲聖母院上月遭祝融，如今法國致力於重建。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

法國巴黎聖母院（Notre Dame Cathedral）4月15日發生大火，燒掉大部分的屋頂及尖塔，總理馬克宏（Emmanuel Macron）誓言在5年內重建聖母院。不過全球建築師想法相當新潮，希望在聖母院打造溫室、水晶尖塔等，甚至在頂樓蓋泳池。

綜合外媒報導，法國以競賽方式向全球建築師徵求重建聖母院的設計，許多建築公司早已等不及，將設計藍圖直接公開，如Studio NAB公司提出「巨大溫室屋頂」，其他公司則有公園、露台、屋頂造林等；針對尖塔重建材質重，則有水晶、不鏽鋼、彩繪玻璃等。

其中最大膽的是瑞典斯德哥爾摩建築公司UMA，他們建議不要重建尖塔，而是將屋頂變成十字型的巨大空中游泳池，既有絕佳景觀，也可以「成為思考與自我反省的空間」，強調聖母院要有「公共性」，開放民眾游泳，真正屬於巴黎民眾。

報導指出，許多建築師認為，聖母院的重建不一定要按照原樣，但這些新潮想法恐怕會讓傳統派大吃一驚，因為他們偏好維持12世紀元素。也有專家認為，聖母院要在5年內重建恐怕很困難，最少需要10年，甚至更久。

至於當初各方承諾捐款高達10億歐元（約新台幣350億元），但巴黎總主教15日表示，目前僅收到1350萬歐元（約新台幣4.7億元），來自法國、他國的個人捐款及主要捐助者。較大額度的捐款都尚未收到，還沒有任何主要基金會或權威機構兌現捐款承諾。

雖然法國文化遺產基金會（La Fondation du Patrimoine）表示，上週停止收款時，計算收到2.18億歐元（約新台幣76億元），重建聖母院的總資金則達到了9億歐元（約新台幣313億元），不過法國文化部長里斯特（Franck Riester）表示，現在還不能算「收到許多資金」。