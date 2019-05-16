看不見和平未來！川普突砍金援釀18億缺口　加薩走廊百萬人將陷饑荒

▲ 15日是災難日71周年，示威者在加薩走廊及以色列邊境舉行紀念活動。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）2018年開始降低對巴勒斯坦難民的援助，造成6000萬美元（約新台幣18.7億元）的資金缺口。聯合國機構指出，若沒有人出手援助，加薩走廊至少100萬人將在6月面臨饑荒。

聯合國巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）為加薩地區超過100萬人提供食物，呼籲歐盟、海灣國家及俄羅斯、中國等大型新興經濟體在6月中旬以前承諾幫助填補6000萬美元漏洞，以防止饑荒發生。

UNRWA負責人施馬內（Matthias Schmale）表示，「我們的糧食運送工作面臨危急的狀況。每一季都有100多萬人接受我們發放的食品救濟，要是沒有這些救濟，其中很多人根本無法生存。」

在布魯塞爾拜會歐洲官員以前，施馬內指出，導致這個資金缺口最直接的原因便是「失去美國的支持」。美國在2018年宣布，將削減提供給UNRWA的所有資金，使該機構突然失去迄今為止最大的援助國。光是2017年，美國就向他們提供3.6億美元（約新台幣112億元）。

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▲ 一名巴勒斯坦示威者丟回以色列軍隊發射的催淚瓦斯。（圖／路透社）

施馬內提到，若美國階段性削減金援，儘管仍會相當令人遺憾，情況也可能完全不同。資金在一夕之間消失儼然是一場大災難，迫使UNRWA必須大幅縮減在加薩走廊醫療及就業項目投入的預算。

加薩走廊飽受戰爭蹂躪，許多兒童有心理咨詢服務需求，但UNRWA不得不在2018年下半年將心理健康醫療預算大砍50%。此外，UNRWA過去推動一項創造短期工作機會的計劃，在失業率高達53%的經濟景況下成為加薩人民的一線希望，但去年不得已削減預算，造成2018年僅10139人受惠，較2017年下降48%。

歐盟現已成為UNRWA最大援助組織，2018年又以德國、英國及瑞典捐款最多。施馬內讚揚歐洲聯盟委員會外交和安全政策高級代表墨格里尼（Federica Mogherini），但認為歐盟並沒有在促進和平上發揮重要作用。

施馬內提到，「我在加薩走廊經常耳聞的是，由於美國行徑古怪，如今再也不被視為可信的中間人。而歐盟已經意識到加薩的政治資本，但成員國太過獨善其身，指望歐盟發揮作用是不切實際的。」

▲ 抗議者舉牌要求以色列停止封鎖加薩走廊。（圖／路透社）

UNRWA成立於1949年，在1948年阿以衝突後，為巴勒斯坦難民提供短期救濟援助，在包括約旦河西岸、約旦、黎巴嫩及敘利亞在內的5個地區開辦學校、醫院及社會服務，主要援助地區即為加薩走廊。

加薩走廊自2007年以來一直受到陸海空全面封鎖，政治僵局、和以色列的衝突及巴勒斯坦各派系間的分裂使其成為經濟廢墟，毫無保健及社會服務，幾乎沒有乾淨的水源，每天只有4至5小時有電可用。年輕一代加薩人的生長環境僅限於這塊被柵欄圍起的土地，從未見過以色列人，也看不見和平的未來。

施馬內暗示，若對未來沒有希望，這裡的孩子可能走向極端主義，「這是一場與時間的賽跑。儘管有過不好的經歷，大多數的孩子還是可以透過網路和全世界相連、對未來懷抱夢想，但我們不能將其視為理所當然。如果加薩持續遭到封鎖，這種情況就會改變，這就是為什麼我能夠理解巴勒斯坦的父母總是對孩子感到憂心。」