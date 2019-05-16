美中貿易淪口水戰！川普喊降息就會贏　習近平：愚蠢

▲川普表示他與習近平的關係依舊良好。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

美中貿易戰持續延燒，全球都壟罩在兩大經濟體衝突的陰影之下，美國總統川普14日將兩國貿易談判形容成一場「小爭執」，儘管雙方拼命互漲關稅，但最終仍可以達到很好的貿易關係。中國國家主席習近平15日則意有所指地表示，「認為自己人種和文明高人一等，執意改造甚至取代其他文明，是愚蠢且災難性的。」

川普14日表示，「美國現在與中國發生一點爭執，因為多年以來我們一直受到不公平的待遇。」但他也強調，美國現在處於優勢地位，若是中國想要達成協議，「只要時機到了」那也絕對有可能發生。川普在多則推特發文中指出，中國政府「必然會注資或降息」以減緩關稅的衝擊，但只要聯準會（Fed）也跟著降息，「中美貿易戰就會結束，我們獲勝」，試圖說服聯準會。

習近平15日在《亞洲文明對話大會》開幕式指出，國際情勢不穩定性、不確定性，人類面臨全球性挑戰更加嚴峻，需要藉各國齊心協力共同應對。他更意有所指地提到，「認為自己人種和文明高人一等，執意改造甚至取代其他文明，在認知上是愚蠢的，在做法上是災難性的」，並接著說，「若人類文明只有一個色調、一個模式，這個世界就太單調也太無趣了。」這也是習近平在接連的關稅問題後首度對外發言。

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▲美中雙方大打口水戰。（圖／達志影像／美聯社）



川普15日簽署行政命令，為了因應國家緊急狀態，禁止美國民間企業使用對國家安全構成危險的電信設備，雖然並未點名這些設備來自中國華為技術有限公司（Huawei），但外媒推測可能升高美中貿易戰緊張情勢。

美國財政部發言人表示，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）不久前已經計畫將和中國展開另外一場貿易會議，證明中美對話仍有持續進行，雖未透露詳細可能的會談內容，但再次提到G20中美兩國元首將會會面再次為中美貿易交手。