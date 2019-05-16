開門撞見15歲兒「看壞壞片解放」！保守爸媽氣炸…房間浴室全裝監視器

▲看片解放被發現，爸媽竟然直接在兒子房間內裝監視器。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者朱世凱／綜合外電報導

「請問大家，我該怎麼辦？」美國阿拉斯加（Alaska）一名15歲青少年近日在網路討論區「Reddit」發文說，自己5月初的時候在房間裡看「壞壞片」自我安慰，不料爸爸卻在沒有事先敲門的情況下，直接闖入房內並撞見尷尬一幕，雖然他事後承諾不再這樣做，但是房間和浴室中卻被加裝了監視器，讓他崩潰直呼「我要控告爸媽侵犯隱私。」

▼爸爸直接闖入兒子房中，還要求對方遵守承諾。（圖／pixabay）

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據《The Daily Dot》報導，少年表示，爸媽的個性都非常傳統保守，除了反對婚前性行為，還會阻止他參加學校舉辦的性教育課程；不過現今網路快速發達，他仍然利用了上網方式得知「如何解放」以及各種性知識。5月初的時候，少年便在家中房間內，自己看著臉紅心跳影片自嗨，結果卻不幸被爸爸撞見。

他說，「爸爸當時沒有敲門就進來了，看到我的動作便立刻尖叫，隨後就和媽媽一同坐下與我討論這件事，告訴我不准再這樣做。」雖然少年最後承諾不會再打手槍，但是房間和浴室不久就加裝了監視器，「我很生氣問爸爸為什麼這樣做，他只是回答，想確保我不會破壞約定。」

▼男孩爸媽每天都會調監視器畫面來看。（示意圖／達志影像／美聯社）

據悉，爸媽每天都會檢查監視器，將兒子整日的行為牢牢掌握。少年忍無可忍便揚言要控告父母，「我都已經15歲了，應該有權利觸碰自己的身體吧！」這起事件很快就引起網友討論，不少人都說，「不管有沒有手淫的行為，在私人空間裝監視器就是侵犯隱私」、「自慰不是什麼羞恥的事，爸媽真的太過分了！」有人則建議少年向身邊其他成年人求助，透過他們嘗試說服父母。

▼有些家長對性教育相當排斥。（圖／達志／示意圖）

當地的青少年服務熱線和兒童保護服務相關工作者表示，「家長不管是多麼保守的人，都應該要知道你的孩子是一個正常青少年，他們理所當然會做這些自然和健康的行為，如果爸媽執意用偏激手段侵犯隱私，那少年可以將報警當作最後手段，直接把父母移送法辦。」