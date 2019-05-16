知名節目鬧人命！男「測謊出軌」未過被噓　7天後以死明志

▲ 播出14年的英國脫口秀節目《傑瑞米凱爾秀》 宣布停播。（圖／翻攝《傑瑞米凱爾秀》官網）

國際中心／綜合報導

英國脫口秀節目《傑瑞米凱爾秀》（The Jeremy Kyle Show）主打「專門提供平台來調解民眾糾紛」，衝突、戲劇及爭議性的內容一直深受觀眾喜愛，不過這檔播出14年的長青節目卻在最近無預警宣布停播。消息指出，節目之所以無限期停播，是因為一名來賓在錄影結束後，無法接受節目所帶來的影響，最終情緒崩潰自殺。

根據《地鐵報》報導， 63歲的史蒂夫（Steve Dymond）為了挽回自己交往2年、原本打算步入禮堂的未婚妻珍（Jane Callaghan），向她證明自己沒有「出軌」而報名了《傑瑞米凱爾秀》。然而在2日錄製的節目中，當史蒂夫進行「測謊機測試」的環節時，被問到是否對未婚妻忠誠時，儘管他始終堅持自己「從來沒有背叛未婚妻」，但測謊機卻仍顯示史蒂夫在說謊，這讓現場頓時噓聲一片，也讓珍感到相當失望，2人的感情就這樣正式劃下句點。

請繼續往下閱讀...

▲ 史蒂夫錄完節目後深感挫折，一周後在家中自殺。（圖／翻攝自Facebook／Brian Edward）

而就在節目錄影結束後的一周，史蒂夫竟突然被人發現陳屍在自己的屋內。據他的房東雪莉（Shelley）透露，史蒂夫自從錄製完節目後，似乎因為受到打擊，整個人情緒崩潰，幾乎沒有離開過房間半步，「他很糾結於測謊機的結果，一直說自己痛恨這個節目，覺得被羞辱了一番，變得越來越悲慘，沒想到在9號上午，他就因為服用了過量的嗎啡，自殺身亡了…..」

史蒂夫的死立刻引起了網友熱議，紛紛痛批《傑瑞米凱爾秀》簡直就是毒瘤，透過炒作他人的不幸與痛苦，來賺取收視率，「這些來賓不堪的遭遇不應該被當作一種娛樂，這種節目早就應該收一收了！」、「造假的情況也不是第一次發生了，這真是最低級的綜藝節目！」

▲ 節目上經常可以看見來賓互罵、大打出手的衝突畫面 。（圖／翻攝自YouTube／The Jeremy Kyle Show）

事後，英國獨立電視台（ITV）宣布將無限期停播《傑瑞米凱爾秀》，連同在網路頻道所上傳的所有節目都將會撤下，同時，也將針節目進行更進一步的審查。

據悉，《傑瑞米凱爾秀》由前保險推銷員凱爾所主持，節目自2005年開播，每集都會邀請需要調解糾紛的來賓上節目，在互動、調解過程中，也經常能看見雙方因意見不合直接飆罵、叫囂，甚至大打出手的畫面，誇張又戲劇性的風格，每一集都吸引約100萬人收看。