現金付薪資卻吃3.7萬罰單！　老闆超冤枉：過去20年都沒事啊

▲ 五金行老闆用現金支付薪水，違反當地法規，但卻在20多年後才收到罰單。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

馬來西亞一間五金行已經營20多年，過去都以現金支付員工薪水，且事先有取得員工們的同意。只不過，經過這麼多年，勞工局在今年3月開出5000林吉特（約新台幣3.7萬元）的罰單，因為當地政府明文規定，所有業者都應該透過銀行帳戶發放薪水。

中國報報導，這間位在彭亨州首府關丹的五金行共聘請10名員工，其中8人過去都是以領現金的方式拿薪水。根據現年52歲的五金行老闆劉哲堅的說法，員工們覺得這種方式比到銀行領錢還要方便，加上下屬們常有預支現金的情況，「薪水餘額就會用現金來付給他們，且有發薪資單，以示證明。」

時間拉回2018年7月，當時多名勞工局人員上門稽查五金行的發薪方式。但劉哲堅透露，過去20多年都相安無事，如今卻收到罰單，這讓他感到相當錯愕，在經過申請後，最終罰款金額降至1500林吉特（約新台幣1.1萬元）。

經確認，當地政府在1955年勞工法第25A(1)條確實有規定，員工薪資必須經由銀行帳戶發放，若業者堅持選擇以現金發放薪資，可先到勞工局走相關申請程序。