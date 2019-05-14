母忙盯手機傳訊息！ 8月大嬰「學步車滑出」家門　卡車撞上秒爆頭慘死

▲事發路上都是學步車的碎片。（圖／翻攝泰國頭條新聞）

國際中心／綜合報導

泰國一名8個月大的嬰兒諾達瓦特（Nontawat Saingam）9日時，坐著學步車在家門前玩耍，而他32歲的媽媽維拉宛（Wilawan Pitpan）則是趁著這段時間，專注的跟妹妹在傳手機訊息；沒想到諾達瓦特在媽媽不注意的情況下，連人帶學步車滑到馬路上，隨後遭到一輛大卡車迎面撞上，造成他的頭骨碎裂、右腿當場骨折死亡。

根據外媒報導，這起事件發生在泰國中部的沙沒巴干（Samut Prakan），9日當天8個月大的諾達瓦特在家門前的花園玩耍，隨後他趁著沒有任何人注意的時候，將家裡的大門打開，然後坐著學步車滑到大馬路中間。

這時一輛卡車迎面而來，儘管司機發現小孩的身影後，緊急將車子轉向，但卡車後輪仍然不幸撞上諾達瓦特，造成他頭部炸裂、右腿的部分骨折，當場死亡。事發當下，維拉宛整個人專心的在跟妹妹傳訊息，幾秒鐘後她發現小孩不見了，又看見門外的車禍後，才驚覺她的小孩已成了車輪下的亡魂，懊悔的不停哭泣。

從報導中的照片中可以看到，諾達瓦特的藍白色學步車不僅變形，更有許多地方因為強烈的撞擊而碎裂，路上散落著學步車體的塑膠碎片，可以想像當時的情況有多恐怖。

維拉宛傷心的表示，一直以來她都認真地看著兒子在玩耍，但當兒子打開家中不到1公尺高的金屬門時她卻沒有發現，因為她暫時分神用手機跟妹妹在聊天；她不知道她看著手機傳訊息有多久了，當她再度回神時，小孩跟學步車已經消失，更令人震驚的是，家裡的門被打開，兒子則是已經倒在地上沒了生命跡象。

報導中指出，61歲的卡車司機桑南（Sanan Sopapong）說，事發的道路非常狹窄所以他無法高速行駛，當看到諾達瓦特的學步車靠近卡車時，他試圖轉彎但是諾達瓦特卻轉了個方向往後輪的地方前進，儘管他馬上停下，但仍然不能挽回這個悲劇。

目前諾達瓦特的屍體已經被送去進行檢驗，警方也還在調查整起事件。維拉宛懊悔地說，希望時間能夠倒轉，她會更加小心地照看孩子，永遠不讓小孩離開自己的視線。