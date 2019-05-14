女友：想你了…役男1.5m高跳下「自斷十字韌帶」圖提早退伍被判刑

▲ 22歲男子為了女朋友想提前退伍。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

國際中心／綜合報導

南韓社會相當重視服兵役，但對在軍中可能遭虐、與親友分別的恐懼卻也使男性想盡辦法逃兵役，增胖、拔牙、麻痺聽力等等花招百出。先前則有一名正在服役的離譜男子，因為女友一句「想你了」就毅然決然自高處跳下自殘，只為了提早退伍、趕緊見到心愛的女友，日前被判有罪。

綜合韓媒報導，光州地方法院刑事法庭14日宣布，判處因以逃避勤務為目的的傷害罪嫌被起訴的22歲男子8個月有期徒刑，但緩刑2年。2018年4月22日清晨5時左右，他在忠清南道論山市陸軍訓練所生活館自1.5公尺高的槍枝保管箱上跳下，企圖自殘。

調查指出，男子案發前一天和女朋友講電話時，女朋友曾對他說道，「因為太想你了，很痛苦。」掛斷電話後，男子和其他役男一起進到生活館，聊天過程中無意間得知有人曾因十字韌帶斷裂而提早退役，不禁被這個方法吸引。

男子問道，「十字韌帶受傷的話就可以轉為公益兵（類似台灣的替代役），提早退伍嗎？」同梯的役男則回答，「有認識的人因為這樣被轉為公益兵。」幾個小時後，男子便選在所有人都還在睡覺的清晨自殘，在國軍醫院被宣告後十字韌斷破裂，提早退伍。

這起事件曝光後在網路上迅速引起討論，網友紛紛留言表示，「居然為了不知道什麼時候會分手的女朋友毀了自己的韌帶，還因此留下前科」、「難道真的單純是因為女朋友嗎？請正視兵役制度的問題吧」、「這個報出來的話新兵就都學會了」、「女朋友說『想你』的時候旁邊真的沒有別的男人嗎」、「你以為愛情是永恆的嗎？真是太無知了」、「最好不要分手」。