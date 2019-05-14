女友和他分手超崩潰　醫學院男「徒手挖出眼球」自宮變恐怖喪屍

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巴西一名到巴拉圭讀醫學院的男學生因為和女友分手，服用藥物後竟然在街上弄傷自己雙眼，還徒手挖出一顆眼球，並試圖撕裂自己的睪丸，赤身裸體的他後來全身是血地坐在草地上，恐怖模樣嚇壞眾人，趕緊通報警方來現場處理。

當地媒體報導，這起事件8日發生在埃斯特(Ciudad del Este)街頭，受傷者是一名來自巴西的35歲男子，目前在醫學院就讀二年級。有目擊者表示，男子離開教堂後突然脫掉衣服，跪下來後又舉起雙手，接著便突然挖出自己眼睛，挖出一顆完整眼球後又攻擊另外一隻，之後試圖扯下自己的睪丸。

男子室友告訴警方，5天前他才剛從家鄉巴西聖保羅返回巴拉圭，因為和交往很久的女友分手所以心情很低落，並且患有憂鬱症，晚上常常失眠。另外一名同學則說，他平時不菸不酒，是一個非常虔誠的人，沒想到當天早上去教堂做完禮拜就突然發生事件。

醫生史庫羅戴爾(Federico Schrodel)表示，男子的怪異行為很有可能與號稱「喪屍藥物」的夫拉卡(Flakka)毒品有關，發現他時整個人十分恍神，似乎沒有痛的感覺，由於他父母雙亡，目前已透過大使館與他在巴西的叔叔聯繫到，「我們正在等待親戚的到來，屆時才能決定是否讓他去巴拉圭首都亞松森進行手術，還是他們想把他帶回巴西。」

▼男子因為受不了失戀的痛苦，竟然做出挖眼球等瘋狂舉動。（圖／示意圖／達志影像）