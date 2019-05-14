伊朗不甩《伊朗核協議》鬧翻美國　紐時：美可能派12萬大軍進攻！

▲美國制裁伊朗導致兩國關係升溫。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普蠟燭兩頭燒，除了中美貿易戰，眼看伊朗問題也逐漸升溫，才宣布將晉升為美國國防部長的沙納漢日前就和川普更新計畫，提到為了將會派至少12萬部隊到中東地區，以因應伊朗發展核武。

根據《紐約時報》報導，來自於白宮官員消息，沙納漢在9日對川普的高階國安幕僚會議中，提出了「在數周、數月內將派12萬到中東」且屬於最高級別的選項，但目前白宮、國防部對此計畫尚未有回應。然而消息一流出，歐洲國家紛紛呼籲美國千萬不要升高國際局勢緊張，甚至英國也警告「波斯灣將可能面臨意外衝突爆發的危險」。

自從伊朗受到新的制裁後，在本月10日宣布將暫停部分《伊朗核協議》的承諾，並且拉攏中國及俄羅斯撐腰，繼續在貿易上有所往來；加上川普希望德黑蘭當局達成軍控協議，已經派了航母、B-52轟炸機到波斯灣下馬威，這讓雙方場面越來越僵。

歐盟外交和安全政策高級代表茉格里尼（Federica Mogherini）表示，美伊對話的啟動是很重要的，盡可能不要透過軍事力量，「對話是避免緊張升溫的唯一方式」此外法國外交部也譴責，美國制裁伊朗不是國際大家樂見的方次。