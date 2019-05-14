月亮如葡萄般縮水！外殼破裂引發強烈月震　NASA：達芮氏規模5

▲ 月球正逐漸縮水，表面出現皺褶並產生月震。（圖／翻攝自NASA官網，下同）

國際中心／綜合報導

美國太空總署（NASA）13日一項最新研究指出，月球隨著內部逐漸冷卻，體積正緩步縮水，且在過去幾億年間「瘦身」約50公尺。但這個過程也讓月亮表面出現皺褶，而硬脆易碎的外殼則是隨著收縮而破裂，進而形成「逆斷層」並引發月震（moonquakes）。科學家透露，部分月震的強度甚至可達芮氏規模5以上。

法新社報導，科學家其實早在多年前就已注意到月球縮小的狀況，但在研究「月球軌道探測器」（LRO）所捕捉的1.2萬多張影像後發現，月球北極附近的盆地冷海（Mare Frigoris）正持續發生位移且不斷裂開。

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事實上，月球並沒有所謂的構造板塊，它的構造活動早在45億年前形成的時候，熱量就已開始慢慢流失。而這樣的過程會讓月球表面出現皺褶，就好像是新鮮葡萄萎縮成葡萄乾一樣。此外，月球外殼硬脆易碎，在這段收縮的過程中，表層會破裂進而形成「逆斷層」，也就是一部份地殼被推至相鄰部位的上方。

美國史密森尼學會旗下國家航太博物館行星研究中心的高階科學家華特斯（Thomas Watters）指出，研究分析內容證明這些斷層仍處於活躍狀態，且在月球逐漸冷卻收縮的同時引發月震，「有的地震可能相當強烈，約達芮氏規模5以上。」

▼ 美國首度執行的月震測量活動可追溯至1960年代和1970年代的阿波羅登月任務（Apollo）。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）