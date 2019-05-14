法國名經紀人被控性侵眾女模　最小只有14歲！

▲約翰性被控侵旗下多名女模，年齡最小的只有14歲。(圖／達志示意圖)

國際中心／綜合報導

法國知名攝影師及經紀人約翰․M(Johan M)涉嫌性侵十多名模特兒， 一直被關押在巴黎大區埃松省的弗勒里梅羅吉(Fleury-Mérogis)監獄候審將近3年。該案最近被正式移送巴黎刑事法庭。

《巴黎人報》(Le Parisien)報導，現年39歲約翰曾擔任攝影師，後來成為知名經紀人，曾培育出多位名模。2009年曾有報導稱他是「法國的最佳星探」，預言他將帶出「未來的頂級超模」。

但2016年1月，6名女模對約翰提出性侵和強暴等多項指控。當中多數人尚未成年，年齡最小的女孩僅有14歲。2016年2月，巴黎檢察官辦公室啟動調查，同年6月，約翰被關押在弗勒里梅羅吉監獄候審，如今才被正式起訴。

司法資料顯示，原告指控的罪行發生在2009年至2014年間。一些女模指稱：被告完全掌控她們的工作和私生活，讓她們逐漸疏離家人和朋友。一些女模說，被告同時控制她們的身心：未經允許不得外出，即使獲准外出也要詳細報告時間和行 蹤。還有一些女模說，被告對她們從外表到內在都多方羞辱，故意打擊她們的自信心，給她們造成巨大的心理壓力。接著再以事業前景為要脅，伺機性侵、甚至強暴。

其中一名原告的例子相當有代表性。她表示：2017年時，被告發掘了當時年僅16的她，並設法取得她父母的信任，說只要聽他的，就會讓她成為超級巨星，事業在美國發揚光大。

之後， 她經常被帶到巴黎一個高級社區的公寓內「受訓」，約翰要求她不必害羞的「放開自己」，並持續對她施壓、甚至羞辱和淩虐。

調查過程中，模特兒經紀公司的管理人員同時作證說：「約翰對手下的女孩進行全面控制，讓她們相信他就是神。」還有同事說，約翰是「操縱者」、「大說謊家」。被告則辯稱，這些女孩都是自願跟他發生關係的。此一說法受到質疑，也被原告們駁斥。

約翰被控性侵、強暴和濫用職權等多項罪名。預審法官對案件中一些情節作出免予起訴處理，但對一些濫用職權行為提出加重罪名。

原告們的代表律師穆烏(Méhana Mouhou)認為，這是司法界的一大勝利。她說：「此一行業中有很多淫狼 ，不少女孩成為性暴力或言語霸凌的受害者。那些獵艷者利用她們對事業的美好嚮往、以所謂璀璨前途來加以誘惑，軟硬兼施，逼迫迫她們就範、沉默、逆來順受。」