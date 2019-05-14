第三次波灣戰爭爆發？美準備派12萬大軍震懾伊朗！

▲白宮表示，伊朗威脅若升高，將派遣航母與B-52轟炸機前往彈壓。圖為本月9日在蘇彝士運河附近航行的美國航母「林肯號」。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

波灣情勢風雲緊急，《紐約時報》周一(13日)披露，美國五角大廈已訂定軍事計劃，一旦伊朗在該波灣地區內攻擊美軍或繼續發展核武，將派出逾12萬大軍前往中東。

報導指出，計畫中派兵數量之龐大，跟16年前第二次波灣戰爭：美軍攻打伊拉克之役的規模相若，讓不少官員為之震驚。不過華府目前暫未打算派遣地面部隊攻打伊朗。

《紐時》引述白宮的消息指出，在上周四(9日)一場國家安全高層會議當中，國防部代理部長沙納漢公布上述軍事計劃。據說計劃中派兵數量之大，讓不少官員為之錯愕。不過，美軍目前仍無意派遣地面部隊攻打伊朗，因為此舉需要更龐 大的兵力。

部分美國高級官員表示，上述計劃仍處於非常初步階段，但足以說明美國認為伊朗的威脅已經變得非常危險。但這項軍事部署計畫需花上數周、甚至數月的時間來完成。其他官員則呼籲政府應透過外交途徑來化解目前的緊張局勢。

也有人認為此一計畫只是一種威嚇手段，意在警告伊朗切勿輕舉妄動。 據了解，提出該計劃的是國家安全顧問波頓，顯示他在總統川普內閣的地位更趨隱固。目前未知川普是否知道國防部擬定的派兵數量、以及對於上述計劃的看法。