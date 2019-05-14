沖繩自駕台客「疑闖紅燈重撞」男童　他分析日本法律：保險公司可不賠

▲一名台灣男子在沖繩自駕遊，不慎撞上男童 。（示意圖／Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

日本沖繩恩納村11日晚間發生一起車禍，一名38歲台灣男子自駕，疑似闖紅燈，撞上一名過馬路的小學三年級男童，導致對方肋骨骨折，重傷送醫，男子則被依過失駕駛致死傷罪送辦。

綜合日媒報導，一名目擊者表示，男子晚間7時30分從國道58號南下撞上男童，但當時斑馬線為綠燈，疑似是男子闖紅燈才發生車禍。目前警方正在調查詳細車禍原因，並將自稱是老師的台灣男子以現行犯逮捕歸案。

臉書粉專「屋頂上的シーサー」平常就會介紹沖繩大小事。此事故發生後，粉專經營者張姓達人也PO文指出，依照日本刑法，過失駕駛致死傷罪最高處7年以下有期徒刑及100萬日圓以下罰金，若是無照駕駛，就可處10年以下有期徒刑。

達人表示，日本對交通法規非常嚴格，若肇事者無照駕駛或他人租車由他開，那保險公司會以「指定駕駛人不符」拒絕賠付保險金，租車公司也可以求償，肇事者要全權負責，恐怕會賠慘，沒有買保險就更不用說。

另外，達人說若男童確實按照綠燈過馬路，那男子肇事就還涉及「無視交通信號致傷罪」，會被以危險駕駛致傷罪起訴，這樣就是15年以下有期徒刑，加上屬地主義，要面對日本刑法的裁罰。

達人也忍不住說，他早覺得黃金周前後會出事，現在果然真的發生，「不管是別人的命還是自己的命，請大家多多注意。休假是放鬆沒錯，沖繩也的確是讓人放鬆的地方沒錯，問題是，別放那麼鬆行不行？」