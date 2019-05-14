19歲少女上班路離奇消失！　2個月後人行道驚現「她的腳趾」

▲莉亞在上班途中消失不見。（圖／翻攝自推特／missing people）

國際中心／綜合報導

英國19少女莉亞（Leah Croucher）在今年2月15日時，出門上班之後失蹤至今，為了找人，她的家人急得像熱鍋上的螞蟻，更祭出5000英鎊（約21萬台幣）的獎金，希望有更多目擊者能夠提供線索。不過就在幾個禮拜前，有人在莉亞失蹤處附近的人行道上發現「人類腳趾」，據法醫推測，這個腳趾的各項特徵都與莉亞十分吻合，懷疑她的身體部位故意肢解後隨意丟棄。

綜合外媒報導，莉亞工作地點在英格蘭的村莊米爾頓凱恩斯（Milton Keynes），失蹤當天早上約8點時她出門上班，隨後就失去蹤跡；當地警方在調查此事件時，曾查訪到三名目擊者聲稱，快接近中午時，有在村莊裡的Furzton湖邊看過莉亞，至於她後來的去向則沒有人知道。

事發2個月後，有人在4月25日時，離莉亞失蹤120英里（約193公里）林肯郡的一條人行道上，發現「人類的腳趾」；法醫對這個腳趾進行檢查後表示，腳趾頭可能屬於一名16歲以上的女性，身高約160公分，準確來說應該是5英尺又2英寸（約157公分）。

報導中指出，莉亞的身高正巧就是5英尺又2英寸，根據描述，她的身材苗條，頭髮長於肩膀，有時候還會戴上眼鏡。對此警方表示，目前正在集中找尋附近是否還有小腿跟腳板的部分，以獲得更多的訊息來確認這些部位的屬於者，雖然這些資訊來自初步的分析結果，但是不能排除任何事情，因為曾經發生過腳被故意肢解的案件，所以還需要再謹慎評估。

負責搜查的官員則稱，調查莉亞案件的官員可以說從未遇過這樣的事件，一個人在沒有留下任何痕跡的情況下消失不見，這樣的事情很罕見，但現在看起來就是莉亞所發生的事情。