貨輪遭扣！北韓怒斥「搶劫」奉勸美國考慮後果　要求即刻釋放

▲ 美國扣押的北韓貨輪「誠實號」。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

北韓9日在一周內二度無預警發射不明飛行物，挑起緊張情勢。美國司法部同日宣布扣押北韓第二大貨輪「誠實號」（Wise Honest），稱其違反禁運令，自俄羅斯走私煤炭，也是美國首度以違反聯合國制裁為名義扣押北韓貨輪。北韓14日嚴詞表示，美國此舉屬「非法無道的搶劫行為」，要求即刻釋放誠實號。

北韓官媒《朝中社》報導，外務省發言人14日發表談話，批評美國扣押誠實號是「施加最大壓力以使平壤當局投降的美式算計法」之延伸，徹底違反612新加坡川金會聯合聲明中約定建立全新美國北韓關係的基本精神，「奉勸美國謹慎思考他們強盜般的行為會對今後的情勢發展招來什麼後果，並立刻將我們的船隻送回。我們將密切關注美國未來的動向。」

南韓《韓聯社》指出，這是北韓在2月底越南川金二會破局以後首度以「外務省發言人談話」的正式形式表達譴責美國的立場，顯示在河內峰會決裂、對話陷入僵局的狀況下，誠實號事件恐怕將成為兩國協商的最大癥結，大大折損雙方持續協商的動力。

此外，有消息指出，美國可能以誠實號違反禁運令為由，加強對北韓制裁；外務省發言人也對此強力批評。她強調，「美國隨心所欲操控世界的時代已經過去。如果以為我們還算在那些美國式『力量』行得通的國家之中的話，那真是天大的錯覺。」

北韓指責，強迫其他國家遵守美國的國際法是厚顏無恥的行為，公然違反「一個主權國家無論如何都不屬其他國家的司法權管轄對象」的普遍國際法內容。

誠實號重達1.7萬噸，擁有北韓及獅子山雙重船籍，2018年4月首度被印尼當局扣押，被發現時不僅偏離航道，詢答機也被關閉。當時調查發現，船上載有2.5萬噸煤炭，主要在國際海域進行船對船轉運，以規避制裁。印尼後將該船移交美國，現由美國控制。