中國加稅回擊　川普冷回「沒什麼大不了」嗆95％協議被打亂

▲面對中國加稅反擊，川普倒是老神在在。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

中國13日宣布從6月1日開始，要對600億美元的美國進口商品加稅。面對中國的反擊，美國總統川普（Donald Trump）則表示，這跟美方的舉動比較起來沒什麼大不了，「我喜歡我們所處的位置，可能會有些報復行為，但相比起來不會非常可觀。」

CNBC報導，川普13日在白宮與匈牙利總理奧班（Viktor Orban）會面，被問及與中國的貿易戰時，他態度冷靜表示沒什麼大不了，而且他喜歡現在的處境。他還提到，打算與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）6月底在G20峰會時見面。

至於是否另外對價值3250億美元的中國商品徵收25％關稅，川普則表示美方有權這麼做，不過他尚未做出決定。川普回憶，美中先前在協議的進度達到95％，然而美國代表去了中國後，卻被告知原本討論好的東西已經翻盤，「我說，那很好，加上關稅吧。」

美方10日正式對2000億美元中國商品加稅，從原本的10％調到25％。中國13日也公布清單，將對600億美元美國商品再加徵最高25％關稅，涵蓋的美國商品有數千種，並把目標放在美國製造業與農業，藉此打擊支持川普的選民。

眼見美國農民對貿易戰失去信心，川普表示，他會利用關稅提供農民經濟上的援助。他的目標是利用關稅來迫使中國達成貿易協議，藉此解決不公平的貿易行為，包括智慧產權盜竊與巨額的貿易逆差問題。

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