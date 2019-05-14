中國拋售美債有助川普　CNBC：那是北京自毀的核彈級選項

▲ 美國總統川普2017年出訪北京。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

隨著美中關稅戰升溫，外界開始討論北京政府大舉拋售美國公債的可能性。但美國財經網站CNBC分析，此舉將帶來兩大現象，也就是美債價格降低、美元走貶，反而會幫了總統川普的忙。華爾街分析師更認定，拋售美債是中方自我毀滅的核彈級選項。

根據美國政府數據顯示，中國目前持有1.13兆美元的美國公債，儘管這只佔美國未償債務總額22 兆美元的一部分，但卻是海外政府持有各類證券的17.7%。但目前市場並不擔心中方會走上拋售美債一途，因為這此舉並不會帶來太多好處，甚至會為川普帶來好處。

首先，中方拋售美債後，可能會把賣出美債所收到的美元兌換成歐元、英鎊或日圓，最終得到美元走貶的結果，而這會使得美國消費者支付更高的價格來買中國進口商品，最後讓美國跨國公司的產品更具競爭力。另方面，拋售美債的結果會導致美國公債殖利率上升，價格下跌，降低中國投資組合的價值。

PGIM 固定收益首席投資策略師兼全球債券和外匯業務主管（Robert Tipp）提到，「（拋售美債）是中方自我毀滅的核彈級選項」。駿利亨德森全球債券和投資聯席主管馬魯索斯（Nick Maroutsos）表示，儘管拋售美債是有可能發生的事情，但這會在長達6至12個月的時間段裡緩慢進行，在這麼短的時間內發生是非常不可能的事情，「目前美債看起來還是避險、增值且安全的最佳選項。」

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