美探險家探萬米「最深海溝」破紀錄　驚見「挑戰者深淵」有塑膠垃圾

▲美國探險家維斯科沃成功刷新人類搭乘潛艇探索海溝的最深紀錄，卻也在海床上驚見許多塑膠垃圾。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國探險家維斯科沃（Victor Vescovo）近日搭乘潛艇，下潛10,927公尺的太平洋最深處「馬里亞納海溝」，並在深海海床探索4小時，刷新了人類下潛最深的紀錄，卻也在海溝深處發現塑膠垃圾。維斯科沃預計於8月挑戰北極海深達5.6公里的莫洛伊海溝，預估由於氣候變遷導致的冰層溶化影響，該地將會是最難的探索點。

據CNN報導，現年53歲的維斯科洛搭乘潛艇在馬里亞納海溝（Mariana Trench）南端的挑戰者深淵（Challenger Deep）進行探測，多次到達深10,927公尺處海床，其中最久的一次持續了4小時，也是有史以來人類最深的載人潛水紀錄，除了發現了類似甲殼類的4個新物種外，卻也同時遺憾地在海床發現一個塑膠袋與糖果包裝紙。

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▲潛艇發出的燈光照亮馬里亞納海溝。（圖／路透）



這也是人類第三次挑戰馬里亞納海溝，第一次的探索由美國海軍退役軍官華許與瑞士海洋學家皮卡德展開，在1960年潛入20分鐘，而第二次挑戰則在2012年時，由拍攝過《鐵達尼克號》的奧斯卡導演詹姆斯克麥隆深潛至海面下10,898公尺。

擁有金融背景的維斯科洛表示，他的深潛挑戰是為了測試人類努力極限及科學發現，「我相信人類的天性就是挑戰極限，這是一個很好的種族特點，有助於推進人類這個物種到現在的成就」。團隊也表示，科學家將對發現的新物種進行研究，以確定物種遭汙染的微量塑膠比例。

▲深海的海洋生物在潛水著陸器上優游。（圖／路透）



「挑戰者深淵」是太平洋馬里亞納海溝的最深處，深達11,000公尺，也是全世界海洋最深及地表最深處，最深的地方壓力達海平面壓力的1100倍。

本項探測任務目標是探索海洋最深的5個海溝，並以聲納繪測地形，除了馬里亞納海溝外，目前已經完成對大西洋波多黎各海溝、南大西洋南三明治海溝及印度洋爪哇海溝的探勘，下一站則預計於8月前往北極海的莫洛伊海溝，該處深達5.6公里，也因為受氣候變遷影響，海面冰層溶化，預料也將是任務中最難的探測點。