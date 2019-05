亡夫留下蘋果手機　遺孀「4年官司解鎖」為讓孩回憶4500張相片

▲蘋果公司注重使用者的隱私。(圖/路透)



英國男子馬特(Matt Thompson)於2015年7月輕生,他沒有留下遺囑,只在蘋果手機留了4500張相片、900部影片。為了讓女兒接觸到這些寶貴的回憶,他的遺孀瑞秋(Rachel Thompson)花了4年時間打官司,最後終於取得亡夫手機裡的資料,只是數千英鎊的法律費用也讓她相當頭痛。

馬特2015年自殺,他生前並未透露手機的密碼。瑞秋與現年10歲大的女兒感到相當悲痛之餘,也希望蘋果公司能夠讓母女倆獲得手機的資料;然而,若死者生前沒有明確表達意願,蘋果公司便需要法庭命令,才能進一步提供權限給親屬。

44歲的瑞秋為此花費數千英鎊的法律費用,她還抱怨蘋果公司的整體態度「苛刻又毫無幫助」。所幸,在一家律師事務所的幫助下,她最後終於取得法庭命令,得以接觸老公手機內的相片與影片,也讓女兒更能夠記住父親。

