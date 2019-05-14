德國十字弓案再添2女死者　相隔645公里5人關係仍是謎

▲德國巴伐利亞邦帕薩鎮的一間旅館中發現3名死者。（圖／美聯社）

國際中心／綜合報導

德國巴伐利亞邦（Bavaria）帕薩鎮（Passau）11日時發生一起離奇命案，有3名男女被發現陳屍在旅館房間內，均遭到十字弓射殺。德國警方昨日（13日）表示，這起案件再添2名女性死者，目前這5名死者的關係尚不明確。

綜合外媒報導，警方在調查十字弓命案其中一名30歲女性死者時，發現她位於下薩克森邦（Niedersachsen）維廷根（Wittingen）巿的公寓住處中，又有兩名女性死者，然而周圍並沒有找到十字弓。

這兩個犯罪現場相隔645公里，分別在德國的兩端，警方表示新增加的兩名女屍的身分還在調查中，也會進一步釐清她們與先前3位死者的關係。

事發的旅館位於伊爾茨河（Ilz river）河畔，其中一名53歲的男性死者與33歲的女性死者被發現死在床上，手牽著手，身體均有十字弓射穿的痕跡，而另外一名30歲女死者躺在地板上，胸口被十字弓射穿。現場均沒有打鬥痕跡，也沒有任何跡象表明有其他人在場。

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▲在德國，只要滿18歲就可以購買十字弓。（圖／達志影像／美聯社）

德國射擊聯合會（Deutscher Schützenbund）表示，根據德國憲法，在德國境內很難購買槍枝，但只要滿18歲以上就可以合法購買十字弓。

帕薩鎮是一個風景如畫的小鎮，有許多前往巴伐利亞森林登山的人，都會選擇留宿在此處，而這一次離奇的案件也震驚了當地的居民。