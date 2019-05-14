美最高法院裁定iPhone用戶可告App Store壟斷！　衝擊谷歌亞馬遜

▲ 美國最高法院以5比4的票數裁定，消費者有權對蘋果App Store提出反壟斷訴訟。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

蘋果公司多年來被指控涉嫌觸犯反壟斷法規，因為用戶只能透過單一管道App Store來購買應用程式。但根據美國最高法院13日的最新裁定，消費者有權對蘋果App Store提出反壟斷訴訟，不但讓蘋果公司未來可能遭受巨額銷售營收損失，更可能讓Google、亞馬遜、臉書等競爭對手面臨同樣訴訟。

綜合USA TODAY、NPR等外媒報導，這起訴訟由4名iPhone用戶所提出，主張蘋果壟斷應用程式市場，同時藉機拉抬應用程式定價，使其售價高於競爭對手。而這背後的理由依據為，蘋果向應用程式開發商收取的30%佣金通常會轉嫁給消費者，進而形成應用程式價格比競爭對手高的狀況，且蘋果禁止iPhone在其他應用程式進行消費。

蘋果認為，這起訴訟案應予以撤銷，因為應用程式的定價者是開發商，所以只有這群人可以對蘋果提出訴訟，並非iPhone用戶。但保守派大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）認定，iPhone用戶是直接向蘋果購買應用程式，「保護消費者不受壟斷價格影響，一直是反壟斷的核心，這就是為什麼我們有反壟斷法。」

談及這起訴訟案，控方律師表示，此次裁決是消費者的一大勝利。而蘋果發聲明表示，「開發者為應用程式設定價格，蘋果沒有介入，且App Store絕大多數的應用程式都是免費的，公司並沒有從中獲利。」

消費者權益保護團體「公共知識」主席吉默爾曼（Gene Kimmelman）表示，這對其他企業未來也有可能面臨類似情況。外界推測，最高法院的這項裁決將會影響數百萬名消費者，但有多少人有資格成為原告有待確認。