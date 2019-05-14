沒有企業願作生意！川普「1推文2攻擊」：中國盼拜登當選分裂美國

▲川普發推特批評與中國的貿易問題，同時罵民主黨總統候選人喬拜登。（圖／路透社）

記者林瑩真／綜合外電報導

中美貿易戰持續升溫，美國總統川普發推特批評中國之餘，也不忘將砲火轉向對手民主黨總統候選人喬拜登，「中國正夢想著讓瞌睡喬或其他人可以贏得2020大選，他們喜歡撕裂美國！」

綜合外媒報導，川普在推特上發文指出，中國希望讓喬拜登贏得2020年的總統大選，因為如此一來，他們就有機會分裂美國。但川普警告，中國最好現在就跟美國達成協議，否則等到他的第二任期才達成協議時，情況恐怕會更糟糕。

川普指出，是中國在貿易談判中作了承諾，但之後卻打破交易，現在又想要重新談判。川普下令，將在17日讓新的懲罰性關稅生效，中國價值2000億美元的進口產品，關稅將從10％提高到25％，「我們將從中國獲得數十億美元的關稅」。

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▲川普針對中國貿易問題發推特。（圖／翻攝自推特）

川普提到，在這場中美貿易戰的關稅下，美國只付了4%，但中國卻要付21%。另外川普說，美國消費者沒有理由要支付對中國的關稅，可以選擇在美國境內購買，或是從沒有徵關稅的國家購買，避免關稅，如此一來，受關稅影響的企業就會從中國離開，不會有人要留在中國做生意，這才是對中國最不利的地方。

報導也指出，世界經濟G20峰會將於6月28日至29日在日本大阪舉行，到時川普也將與中國大陸國家主席習近平會面，預計討論貿易方面的分歧，但不會有新的話題。

雖然川普支持者認為川普是一個強硬的談判代表，但共和黨追求自由貿易，警告川普關稅恐對美國經濟造成實際損害；一名經濟顧問拉里庫德洛（Larry Kudlow）也發推特反對川普，「美國與中國都在支付關稅」。