二氧化碳濃度突破415ppm「人類歷史上新高」　全球暖化恐帶毀滅性衝擊

▲全球減少排放廢氣，但二氧化碳濃度仍突破415ppm，創下新高。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者林瑩真／綜合外電報導

全世界努力減少溫室氣體排放，試圖減緩全球暖化，但似乎沒有功效，因為夏威夷毛納羅亞天文台（Mauna Loa Observatory）11日觀測發現，地球大氣層二氧化碳（CO2）濃度突破415ppm，創下人類歷史以來第一次，恐怕會帶來毀滅性衝擊。

綜合外電報導，夏威夷毛納羅亞天文台與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）一起觀測大氣CO2濃度，並由斯克里普斯海洋研究所（Scripps Institution of Oceanography）透過推特，在日前公布觀測結果，地球大氣CO2濃度已經超過百萬分之415ppm。

對此，一名氣象學家埃里克霍爾特豪斯（Eric Holthaus）發推特感嘆，「這是人類歷史上地球大氣層CO2濃度第一次突破415ppm」，不只是有文字紀載的歷史或1萬年前農業時代，而是從現代人存在的數百萬年前來算，都是首次看到這麼高數字的CO2濃度。

報導舉例，在300萬年前的上新世（Pliocene Epoch）時代，全球氣溫預估比現今高攝氏2到3度，CO2濃度310至400ppm，北極地區是一片森林，夏季氣溫達攝氏15度，全球海平面甚至比現在高整整25公尺。

根據數據，每年在5月中旬出現的CO2濃度峰值會成為2至3年後的平均值，等於每年CO2濃度平均值都在提高，若21世紀結束前，CO2濃度高於450ppm，全球平均氣溫升幅就未能控制在2度以內，恐會有毀滅性衝擊。順帶一提，今年3月的CO2濃度已達411.97ppm新高。