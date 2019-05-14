英警告：美伊緊張恐意外引爆衝突　波斯灣淪全球最不穩定地區

▲ 美國海軍林肯號航空母艦戰鬥群已穿越蘇伊士運河。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國與伊朗緊張情勢不斷升溫之際，沙烏地阿拉伯宣稱有2艘油輪12日因不明原因受到攻擊，引起恐慌。英國外交及國協事務大臣杭特（Jeremy Hunt）13日嚴正警告，波斯灣正面臨「意外」陷入戰爭的風險。

美伊正處於爆發衝突邊緣，白宮在中東部署越來越多軍力，以應對其聲稱受到來自伊朗的威脅。伊朗則表示，若找不到使美國放寬經濟制裁的方法，將在60天內違反2015年的核協議，重啟生產核武所需的濃縮鈾。

杭特對此呼籲，雙方應冷靜一段時間，避免意外使衝突升級。他13日在比利時布魯塞爾出席歐盟外長會議時指出，「我們非常擔心意外爆發衝突的危險，也就是雙方無意間導致情勢升高，最終發生某種衝突。」

杭特提到，「我們需要的是冷靜一段時間，以確保各方了解彼此的想法。最重要的是，我們必須確保最後不會讓伊朗重回再核化之路。因為若伊朗變成核子強國，其他鄰國也可能想要跟進。波斯灣已經是全世界最不穩定的地區，而這將是朝著錯誤方向邁出的一大步。」

就在杭特嚴詞警告的數小時前，沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國才宣布，4艘不同國籍的商船在戰略要地荷莫茲海峽附近遭受蓄意破壞，但拒絕透露破壞程度與詳細情形，也不願指出誰該為此次事件負責，僅說明沒有任何船員傷亡，也無化學物質或燃料外洩，但並未提供任何船隻受損的證據。杭特對此表示，「此一犯罪行為對海上交通安全構成嚴重威脅，對地區及國際和平與安全造成負面影響。」