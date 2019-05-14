高盛：川普加徵的中國關稅「完全」由美國企業和家庭買單　影響比預期大

▲高盛稱川普加徵的中國關稅完全落在美國企業和家庭肩上。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

投資銀行高盛（Goldman Sachs）分析表示，2018年美國總統川普對中國產品徵收的關稅，其成本已經「完全」落在了美國企業和家庭，對消費者價格的影響比先前預期的大。然而，川普週一仍堅稱，關稅並不會對美國消費者產生任何影響。

據彭博社（Bloomberg）報導，高盛於周六發布的一份報告中表示，「消費者物價上漲的部分原因，是中國的出口商將關稅成本反映在價格上。」高盛稱，人們可能曾經預期，受關稅影響的中國出口商必須連帶『降價』，才能在美國市場上競爭、分擔關稅成本。然而，近期新研究分析顯示，「面臨提高關稅的中國進口商品就算不包括關稅，價格也並沒有下降。」

該銀行更補充說，研究者認爲，對來自中國大約3000億美元剩餘進口產品徵收最後一輪關稅的風險，目前已上升至「30％」，貿易戰進一步的升級可能導致美國GDP下降0.4％，而貿易的緊張局勢，也可能在股市引發美股拋售，對成長的影響也會造成巨大惡化。

報導中指出，最近一輪貿易談判於上週五（10日）結束，但未達成最終協議，川普決定將2000億美元中國商品的關稅由10％提高到25％。然而，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）於上週日 (12 日) 受訪時稱，川普將會於6月底的G20峰會與中國國家主席習近平會面，屆時將會討論貿易協商。

據先前報導，貿易戰戰火再度升溫，影響美股，13日收盤時，道指狂跌617.38點或2.38%，收25324.99點，是1月3日以來最大跌幅；標普指數下跌69.53點或2.41%，收報2811.87點；那斯達克指數跌269.92點或3.41%，收7647.02點，為2019年以來單日最大跌幅。